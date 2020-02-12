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 Энергетика, Коррупция
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Все про:АЗС (692) Кривой Рог (111) НПЗ (144) Нацполиция (225) нефтепродукты (183)

 Полиция обнаружила нелегальный НПЗ в Кривом Роге. ВИДЕО

Национальная полиция провела обыски и заблокировала работу нелегального нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Кривом Роге.

Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, 10 февраля сотрудники полиции в рамках открытого уголовного производства под процессуальным руководством местной прокуратуры №3 провели санкционированные обыски на территории нефтеперерабатывающего завода и на территориях незаконной сети АЗС в различных районах Кривого Рога.

По данным следствия, на заправках города реализовывали низкокачественное дизельное топливо и бензин торговой марки неизвестного происхождения.

"Во время обысков правоохранители обнаружили емкости, заполненные нефтепродуктами, оборудование и транспорт для перевозки незаконно изготовленного топлива. Правоохранители отобрали образцы горючего, для проведения экспертизы", – сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают владельца и лиц, причастных к организации незаконного бизнеса на территории города и Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества

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Как сообщалось, на совещании 5 февраля президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям активизировать борьбу с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), предложив также предоставить их владельцам возможность легализировать свою деятельность.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов сообщил, что спецслужба ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

Владимир Зеленский также отметил результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями, по итогам которых закрыто около 800 незаконных заправок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175353
 
 
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нелегальный НПЗ, говорите?

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это просто кто-то кому-то чего-то не полинял, вот и вся нелегальность...
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