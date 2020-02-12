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Все про:Кабмин (3877) школа (81) Минобразования (124) субвенция (15) Новосад (9)

 Кабмин выделил 3,5 миллиарда на ремонт и строительство опорных школ

Кабинет министров на заседании в среду, 12 февраля распределил 3,5 млрд грн субвенции для реализации программу развития опорных и больших школ.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ремонт или завершения строительства, закупка оборудования и создание учебных кабинетов, обновление интерьеров в школьных помещениях – вот возможности, которые предоставляет эта субвенция школам. В этом году она составляет 3,5 млрд грн", – отметила Новосад.

По словам министра, на финансирование проектов могут претендовать любые опорные школы и другие школы, в которых получают образование не менее 350 учеников.

В Минобразования уточнили, что областные государственные администрации должны подать перечень всех проектов с указанием приоритетных до 13 марта, после чего Минобразования утвердит проекты к финансированию.

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Проектная заявка должна содержать обоснование цели, сроки выполнения, риски, которые могут повлиять на выполнение, и информацию о лице, ответственном за реализацию. К заявке необходимо будет добавить основные данные о школе, решение об утверждении проектно-сметной документации с положительным экспертным заключением, фото объекта и гарантийное письмо о софинансировании.

Проекты, связанные со строительными работами, должны иметь закрепленный земельный участок, утвержденную проектную документацию и ее положительное экспертное заключение. Проектная мощность недостроев должна составлять не менее 350 учеников.

Использование субвенции осуществляется на основе софинансирования из местных бюджетов в размере 5-30% в зависимости от размера населенного пункта.

До получения средств субвенции основатель выполняет проект за средства местного бюджета, а также ежемесячно отчитывается ОГА о реализации. Все работы и мероприятия в рамках проекта должны быть завершены до 31 декабря 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175348
 
 
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