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Все про:НКРЭКУ (774) Тарифы на газ (460)

 Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта (обновлено)

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 11 февраля одобрила проект решения о снижении платы за распределение газа для потребителей, которые не потребляли газ в 2019 году.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля, передает БизнесЦензор.

По его словам, плата для клиентов с нулевым потреблением в среднем по Украине составит:

  • 2,8 грн в месяц для потребителей, использующих газ для приготовления пищи (конфорка), исходя из величины годовой заказанной мощности в 39 куб. м в год; 
  • 8,9 грн в месяц для потребителей, использующих газ для приготовления пищи и подогрева воды, исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год;
  • 21,9 грн в месяц для комплексных потребителей (приготовление пищи, подогрев воды, отопление),исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, соответствующий проект решения НКРЭКУ был одобрен на заседании Комиссии 11 февраля, его принятие планируется в кратчайшие сроки.

Напомним, НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила новые тарифы на распределение газа и вывела плату за эту услугу в отельный счет.

Плата за распределение рассчитываются по принципу: объем газа потребленный за 2019 год умножить на тариф и делить на 12 месяцев.

Для те клиентов, которые не потребляли тариф в 2019 году, плата рассчитывалась на основе Дополнения 1 к Кодексу газораспределительных сетей. Это привело к высоким счетам для клиентов с нулевым потреблением.

Как сообщал БЦ, около 70% распределения газа в стране контролирует "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175345
 
   
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А за что вообще я должен платить, если я ничего не потребляю? Что мне транспортируют? Обещания Зеленского с Гончаруком? Или аппетиты Ахметова с Пинчуком? А подавится и те и другие не боятся? Нет ничего страшнее слепого народного бунта! На штыки надеетесь? Янукович то же был уверен в безнаказанности и легитимности!
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прикол в том, что теперь за отопление будут начислять платежи и с весны по осень))
Ведь множество котелен работает на газе и будут платить "тариф на доставку газа при нулевом потреблении" Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта - Цензор.НЕТ 7274
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Зелені ціна газу в Нідерландах 105 дол. ви неЛохи купили його по скільки ? Нам продаєте по 285 і ще доставку хочете ? Ауууу
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Дык у меня и сейчас такой тариф даже при потреблении...
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Как цыган солнцем.Ну хоть шо нибудь с терпил состричь.Хоть,****,три копейки,но состричь.
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Дегенераты у власти! Люди с нулевым потреблением не использовали газ ни для приготовления еды, ни для подогрева воды, ни для отопления.Зелень вообще берега попутала.
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НКРЕ це зграя злочинців проти народу України. Це контора якою повинна зацікавитись СБУ, бо вони надають можливість Зливним бачкам російського телебачення гадити на Україну, а Газпрому ставити питання про скасування рішення Стокгольмского суду щодо повернення злочинної формули БРАВ НЕ БРАВ все одне плати. А чому ні? Якщо НКРЕ встановлює для народа України цієї злочинної формули, брав газ, не брав газ все одне плати. То й ми маємо право вимагати від України, читай Українського народу, брав не брав все одне плати.
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Какой народ ? Это рабы. Им лишь бы брюха свои набить.
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