 Нацкомиссия снизит тариф на доставку газа при нулевом потреблении с марта (обновлено)

Об этом заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля, передает БизнесЦензор.

По его словам, плата для клиентов с нулевым потреблением в среднем по Украине составит:

2,8 грн в месяц для потребителей, использующих газ для приготовления пищи (конфорка), исходя из величины годовой заказанной мощности в 39 куб. м в год;

8,9 грн в месяц для потребителей, использующих газ для приготовления пищи и подогрева воды, исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год;

21,9 грн в месяц для комплексных потребителей (приготовление пищи, подогрев воды, отопление),исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год.

Как уточнили в пресс-службе Кабмина, соответствующий проект решения НКРЭКУ был одобрен на заседании Комиссии 11 февраля, его принятие планируется в кратчайшие сроки.

Напомним, НКРЭКУ 24 декабря 2019 года утвердила новые тарифы на распределение газа и вывела плату за эту услугу в отельный счет.

Плата за распределение рассчитываются по принципу: объем газа потребленный за 2019 год умножить на тариф и делить на 12 месяцев.

Для те клиентов, которые не потребляли тариф в 2019 году, плата рассчитывалась на основе Дополнения 1 к Кодексу газораспределительных сетей. Это привело к высоким счетам для клиентов с нулевым потреблением.

Как сообщал БЦ, около 70% распределения газа в стране контролирует "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа.