 Импорт электроэнергии необходим для сдерживания роста цен в Украине, – Тарасюк

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Импорт является мизерным, но он является тем фактором, который сдерживает наших игроков – а у нас рынок высококонцентрированный, у нас лишь несколько игроков, – и этот импорт сдерживает при формировании ценовых заявок этими игроками. По расчетам, импорт в объеме 0,5% может давать эффект в сдерживании цены в 10%, а может и больше, мы в настоящее время это изучаем", – сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ отметил, что на этом фоне к принятию решений об ограничении импорта необходимо подходить взвешенно.

Как сообщалось, в середине января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, из-за падения цен внутри страны на фоне снижения спроса из-за аномально высокой температуры.