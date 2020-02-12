[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Энергетика
  953  0
Все про:Беларусь (622) импорт (1043) Россия (4381) НКРЭКУ (774) электроэнергия (629)

 Импорт электроэнергии необходим для сдерживания роста цен в Украине, – Тарасюк

Импорт электрической энергии из России и Беларуси, несмотря на его незначительные объемы, является фактором сдерживания роста цен в заявках отечественных игроков.

Об этом сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Импорт является мизерным, но он является тем фактором, который сдерживает наших игроков – а у нас рынок высококонцентрированный, у нас лишь несколько игроков, – и этот импорт сдерживает при формировании ценовых заявок этими игроками. По расчетам, импорт в объеме 0,5% может давать эффект в сдерживании цены в 10%, а может и больше, мы в настоящее время это изучаем", – сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ отметил, что на этом фоне к принятию решений об ограничении импорта необходимо подходить взвешенно.

Как сообщалось, в середине января Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к НКРЭКУ с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, из-за падения цен внутри страны на фоне снижения спроса из-за аномально высокой температуры.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175341
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС банки Беларусь Кабмин Киев нефть НКРЭКУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх