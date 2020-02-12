 Нацкомиссия готовит изменения в правила рынка электроэнергии

Как сообщил глава регулятора Валерий Тарасюк, такие изменения могут быть внесены через неделю-две, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас рынок новый, мы наблюдаем за тем, что происходит. Буквально вчера провели совещание с большинством участников рынка, чтобы проанализировать и понять. Скажу сразу: в настоящее время нет того, кто бы полностью понимал происходящее. На то он и рынок. Однако мы все изучаем. Реагировать на манипуляции, конечно, будем", – сказал Тарасюк в ходе брифинга.

При этом глава комиссии отметил наличие определенных сложностей с толкованием некоторых действий участников рынка.

"Есть сложность с нормативной базой относительно того, правильно или неправильно что-то делается, можно ли осуществлять те или иные действия или нет, с тем, какую норму закона нарушают. Но мы будем склоняться к точке зрения, аналогичной антимонопольному законодательству, когда набор легальных действий в совокупности может свидетельствовать о неправомерном деянии в целом. Мы будем разбираться, как раз находимся в процессе", – добавил Тарасюк.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як учасники ринку маніпулюють на ринку електроенергії

Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.