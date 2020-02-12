 Топ-менеджер Коломойского вернулся на работу в государственную "Укртранснафту"

Об этом свидетельствуют данные на сайте госкомпании, передает БизнесЦензор.

Согласно судебному реестру, 11 августа 2017 года Луцкий горрайонный суд Волынской области своим решением частично удовлетворил иск Лазорко и отменил приказ ПАО "Укртранснафта" от 7 августа 2015 №189-к "По личному составу", а также решил восстановить истца в должности председателя правления госкомпании с 10 августа 2015 года.

Суд также решил взыскать в пользу Лазорко с "Укртранснафты" средний заработок за время вынужденного прогула за период с 11 август 2015 года по 11 августа 2016 года в размере 695,18 тыс. грн.

3 октября 2019 года Волынский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу "Укртранснафты" на это решение суда, оставив его в силе.

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Как сообщалось, Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом").

После объявления в национальный розыск, Лазорко поселился в Лондоне и пытался через украинские суды добиться восстановления в должности. В декабре 2015 года МВД сообщило, что передало запрос на Лазорко в Интерпол, но был ли он в итоге объявлен в международный розыск из открытых источников неизвестно.

В апреле 2019 года стало известно, что Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко, после чего он в июне того же года вернулся в Украину.

На следующий же день после возвращения Лазорко обратился в суд с целью восстановиться в должности руководителя АО "Укртранснафта"

Напомним, Лазорко возглавлял "Укртранснафту" с 2009 по 2015 годы. Ранее он руководил предприятиями группы "Приват" - Дрогобычским и Надворнянским НПЗ.

19 марта 2015 года набсовет "Укртранснафты" решил отстранить его от исполнения обязанностей. Основной причиной послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы "Приват" в Надвирной, Дрогобыче и Кременчуге. В 2015 году компания платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Сам Игорь Коломойский называл Лазорко эффективным менеджером и предлагал наградить его орденом за работу на должности главы госкомпании. Также Коломойский не скрывал, что находится в хороших отношениях с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Аваков это подтверждал.