 Польша запросила у "Газпрома" документы для расследования о "Северном потоке-2"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"15 января 2020 года "Газпром" получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования", - говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома".

"Газпром" в свою очередь направил ответ.

Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток-2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK"). "Газпром" в том же году направил UOKIK возражения на его позицию и ходатайствовал о прекращении процедуры антимонопольного расследования. Польский регулятор придерживается позиции, что заключенные в апреле 2018 году финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия и, соответственно, требуют согласия UOKIK.

Ранее UOKiK выпустил "Заявление о возражениях" на заявку о формировании консорциума "Северный поток-2" ввиду того, что сделка может привести к ограничению конкуренции и дальнейшему укреплению переговорных позиций ПАО "Газпром" по отношению к клиентам в стране. В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока-2", как в случае со строительством "Северного потока-1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

В ноябре 2019 года UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию для расследования. О штрафах польского регулятора в отношении других участников проекта не сообщалось. К примеру, германская Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.