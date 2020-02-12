 Кабмин обязал органы рыночного надзора консультировать бизнес

Об этом сообщает пресс-служба Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
"Реализация постановления позволит уменьшить нарушения со стороны субъектов хозяйствования из-за незнания ими требований в сфере государственного рыночного надзора", – сказано в сообщении.
В Минэкономики также ожидают, что предоставление таких консультаций также позволит уменьшить злоупотребления со стороны инспекторов, а также установить четкие требования относительно сотрудничества между органами государственного рыночного надзора и субъектами хозяйствования,
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Как сообщалось, предоставление таких консультаций предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора", принятым 12 декабря прошлого года.
Среди прочего, законопроектом вводится понятие "Орган государственного рыночного надзора" и существенно повышены штрафы за реализацию непродовольственных товаров с нарушениями.