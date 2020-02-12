 Сытник не планирует подавать в отставку с поста директора НАБУ

Об этом Сытник заявил на заседании комитета Верховной Раде по вопросам антикоррупционной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я работал четыре года не для того, чтобы хотеть сейчас куда-то уйти. Если у кого-то есть желание, чтобы я ушел, значит, мы правильно все делаем, и я догадываюсь, у кого есть такое желание. Таких людей немного, и они как раз имеют влияние на отдельных депутатов, судя по их вопросам", – сказал Сытник.

Сытник напомнил, что есть прописанная законом о НАБУ процедура, которая предусматривает аудит, и в случае негативного результата можно инициировать вопрос об отставке директора Бюро в парламенте.

"Мне кажется, что кто-то очень спешит и пытается сделать это другим способом, или кто-то очень переживает, что вывод аудита все-таки будет не таким плохим для НАБУ, как они рассчитывают", – указал он.

Сытник также утверждает, что НАБУ активизировало свою работу, и количество сообщений о подозрениях в 2020 году уже превысило количество подозрений, например, за первое полугодие 2018 года.

Директор НАБУ отметил, что у Бюро появилась дополнительная нагрузка в виде около 200 переданных из Генеральной прокуратуры дел после лишения ее права осуществлять расследования в ноябре прошлого года. Среди них - более 100 являются "экономическим блоком дел Майдана", по которым есть 110 подозреваемых и 74 из них находятся в розыске.

При этом Сытник подчеркнул, что у НАБУ установилось хорошее взаимодействие с Офисом генпрокурора и Службой безопасности Украины.

Напомним, ранее группа народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сообщил нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Проект постановления обнародован на сайте Рады. В настоящее время документ передали на рассмотрение руководству.