 Фонд гарантирования продал пул активов "VAB Банка" за 234 миллиона

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Детали сделки пресс-служба ведомства пообещала уточнить позже.

Как сообщалось, аукцион состоялся на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн", стартовая цена лота по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе была снижена в пять раз – до 1,17 млрд грн, а минимальная цена была установлена на уровне 234,36 млн грн.

В обеспечении по кредитным договорам входит недвижимость в Ивано-Франковской области: санаторий-профилакторий и обслуживающие здания общей площадью 5001 кв. м (сумма обеспечения по договору – 443,5 млн грн), два имущественных комплекса площадью 10399 кв. м (335,3 млн грн) и 2783 кв. м (71,5 млн грн) соответственно. А также производственная база площадью 768,7 кв. м (19,2 млн грн), целостный имущественный комплекс – 29230 кв. м (39,4 млн грн) и кондитерский цех - 580 кв. м (27,9 млн грн). В обеспечении по кредитным договорам также входит коммерческая недвижимость в Черкасской области площадью 22893 кв. м, сумма обеспечения по договору которой 81,9 млн грн. Все активы связаны с одним акционером.

Фонд гарантирования 16 января первый раз выставил на аукцион этот пул активов со стартовой ценой 5,86 млрд грн, однако он не был продан.

НБУ 20 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "VAB Банка".

"VAB Банк" работал на финансовом рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, к началу октября 2014 года "VAB Банк" по размеру активов занимал 16 место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.