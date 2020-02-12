[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Корпоративные отношения
  957  0
Все про:Кабмин (3877) налоговая (165) руководство (115)

 Кабмин отменил уведомление налоговой о принятии на должность руководителя

Кабинет министров отменил требование уведомлять Госналоговую службу о принятии на должность руководителя и принял ряд других дерегуляционных решений.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

По результатам заседания правительства утвердили ряд решений по направлениям:

  • о защите рынка органического производства - открытые реестры производителей органических продуктов не позволят маркировать такой свою продукцию кому угодно;
  • об отмене уведомления налоговой о принятии на должность руководителя - устранено дублирование информации;
  • о гармонизации правоприменения в сфере технического регулирования с соответствующими нормами европейского законодательства - внесены соответствующие изменения в существующие постановления Кабмина, отныне технические регламенты соответствуют соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров;
  • о введении консультаций при рыночном надзоре - органы государственного рыночного надзора будут оказывать бесплатную консультационную поддержку субъектам хозяйствования по вопросам осуществления государственного рыночного надзора;
  • новый технический регламент моющих средств - можно осуществлять оценку соответствия для каждой единицы продукции, как это было раньше, а только для типичного представителя ассортиментного ряда - это уменьшит расходы субъектов хозяйствования на осуществление оценки соответствия в пять раз;
  • о согласовании порядка выдачи свидетельства о полномочиях на проведение поверки средств измерительной техники, находящихся в эксплуатации и применяются в сфере законодательно регулируемой метрологии с требованиями закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности" - сократили перечень документов, представляемых заявителем с целью его полномочия на проведение поверок, а также позволили заявителю подавать эти документы на полномочия через Единый государственный веб-портал электронных услуг с наложением квалифицированного электронной подписи руководителя заявителя;
  • о предоставлении официального статуса геопространстыенным данным кадастров и информационных систем, размещенным на картографической основе Государственного земельного кадастра в виде информационных слоев и атрибутов - это возможность сопоставления данных различных кадастров и информационных систем с помощью единого информационного ресурса.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175305
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ дороги Зеленский Кабмин Киев нефть Новости компаний СБУ
 
 
 
 
 
 вверх