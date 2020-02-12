[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Транспорт
  597  0
Все про:Берлин (25) Днепр_город (205) авиасообщение (1454) Windrose (1)

 Windrose запускает прямой авиарейс из Днепра в Берлин

Авиакомпания "Роза Ветров" анонсировала запуск в июне 2020 года прямых рейсов Днепр-Берлин и открыла продажу билетов на этот маршрут.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться в период с 1 июня по 23 октября три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в аэропорт "Тегель".

На линии заявлен региональный реактивный самолет Embraer 145. Вылет рейсов из Днепра запланирован на 11:00, вылет из Берлина - на 13:40. Время в пути составит 2 часа 55 минут по пути в Германию и 2 часа 40 минут в обратную сторону.

Стоимость авиабилетов начинается от 2700 грн в одну сторону, от 6860 грн туда-обратно. В цену включена перевозка 7 кг ручной клади и 23 кг багажа. Продажа открыта на сайте "Розы Ветров" и через агентства.

Расписание рейсов Днепр-Берлин "Роза Ветров":

  • вылет: 11:00, прилет: 12:55 (понедельник, среда, пятница);
  • вылет: 13:40, прилет: 17:20 (понедельник, среда, пятница).
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175298
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авто АЗС банки Беларусь Кабмин Киев нефть НКРЭКУ Россия
 
 
 
 
 
 вверх