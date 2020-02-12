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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:конкурс (260) Укрзализныця (2626) Prozorro (935)

 "Укрзализныця" потратит 800 тысяч на консультантов для выбора нового главы

Стоимость закупки услуг международной компании Boyden по обеспечению поиска и отбора кандидатов на должность председателя АО "Укрзализныця" составляет 837,5 тыс. грн.

Согласно информации на сайте закупок ProZorro, срок предоставления услуг – 31 декабря 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина, .

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет "Укрзализныци" решил начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию отбора управленческого персонала Boyden.

По словам главы набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера, победителя конкурса будут отбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед учитывая существующие и будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

После этого Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175296
 
 
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убейте Зеленского, люди, быстрее вышли на улицы и начали гасить эту власть. Зеленский сдает Украину, восток и юг под Россию ляжет, западные регионы разберут Венгрия, Польша, Румыния, останется только Киев и область.

Зеленский, собрал быстро пресс-конференцию и объяснил всему миру что со мной, с Александром из Борисполя происходит, что за бог мне приказывает выходить на улицу стрелять и убивать людей, потому что перенаселение он мне говорит, или я тебя потушу, Зеленский. Мессия.
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