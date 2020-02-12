 "Укрзализныця" потратит 800 тысяч на консультантов для выбора нового главы

Согласно информации на сайте закупок ProZorro, срок предоставления услуг – 31 декабря 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина, .

Как сообщалось, ранее наблюдательный совет "Укрзализныци" решил начать процесс конкурсного отбора на должность главы компании и привлек к этому международную компанию отбора управленческого персонала Boyden.

По словам главы набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунера, победителя конкурса будут отбирать по следующим критериям: высокий уровень компетенции, способность вести "Укрзализныцю" вперед учитывая существующие и будущие вызовы, с которыми будет сталкиваться компания в процессе трансформации в свободного от коррупции, конкурентного по затратам, эффективного оператора, руководствуясь принципами коллегиальности и сотрудничества с соблюдением лучших принципов и практик корпоративного управления.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

После этого Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.