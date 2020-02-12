 Мининфраструктуры откроет данные о получателях разрешений на грузоперевозки, – Кликлий

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе встречи с автоперевозчиками, митингующими под зданием Кабинета министров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы на этой неделе внедряем открытую информацию, чтобы было видно, кто, когда и сколько разрешений получил. Чтобы не было вопросов о том, кто больше, кто меньше получил. Но мы должны использовать электронную систему. Это единственный прозрачный способ, который мы можем это контролировать", – рассказал министр.

Криклий также отметил, что планируется расширить количество пунктов выдачи разрешений, а также внедрить возможность получения их по почте.

Перевозчики требуют от Кабмина решить проблемы с многодневными простоями на границе из-за нехватки разрешений на международные автомобильные перевозки.

Перевозчики отмечают, что заработавшая с января 2019 года электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки несовершенна и приводит к очередям на границе.

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В свою очередь Мининфраструктуры на сайте обнародовало информацию о том, что на сегодня в Украине зарегистрировано более 3,5 тыс. международных перевозчиков.

В министерстве также предложили рынку в срок до 14 февраля выразить свою позицию по следующим вопросам: