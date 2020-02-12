 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 17-20 копеек – до 12,74 грн и 12,75 грн за литр соответственно.

Автогаз на станциях KLO подешевел на 20 копеек – до 11,79 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 2 коп./л, до 11,13-11,16 грн/л.

Стоимость автогаза в сети Shell была снижена на 12 копеек – до 12,22 грн/л.

В сетях BVS, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5-40 копеек за литр.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 4,5% или на 63 копейки за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.