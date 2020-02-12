 Кабмин направил 2,2 миллиарда на зарплаты учителям

Это решение было принято 12 февраля 2020 года на заседании Кабинета министров Украины, передает БизнесЦензор.

"Сейчас мы впервые за четыре года при расчете количества средств на зарплаты учителей учли данные не в прошлом, а в этом учебном году. Поскольку в формулу, по которой рассчитывается заработная плата, закладывается показатель наполняемости класса, эти данные существенно влияют на формирование бюджета. Деньги, которые мы сейчас "докинули" на места, не повлияют на ставку или обязательные выплаты. Однако они позволят местным властям платить полную надбавку за престижность и премии", – отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Благодаря этим средствам:

бюджеты городов областного значения увеличатся на 933,6 млн;

районные бюджеты увеличатся на 588,4 млн;

бюджеты объединенных территориальных общин увеличатся на 712,3 млн.

"Хочу подчеркнуть, что это решение никак не повлияет на учителей, которым городская власть и до этого выплачивала все надбавки и премии. К таким городам принадлежит, например, Киев. Вместе с тем, мы намерены изменить подход к выплате зарплаты учителям, увеличив базовую ставку. Я убеждена, что это сделает профессию учителя более защищенной и создаст предохранители для местной власти, которая часто манипулирует надбавками среди работников-бюджетников", – добавила министр.