 Суд поручил заблокировать сайт букмекера Parimatch и 50 онлайн-казино

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) со ссылкой на письмо Главного следственного управления Нацполиции от 27 января, передает БизнесЦензор.

В частности, суд по ходатайству следователя решил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании ряда веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.

Как отмечается в сообщении, постановление подлежит немедленному исполнению.

В перечне указано 60 сайтов, подлежащих блокировке, в том числе основной домен букмекера Parimatch, онлайн-казино joykasino, ряд доменов казино Vulkan и других.

Отметим, некоторые операторы уже заблокировали ряд из указанных в постановлении суда доменов, однако сайт parimatch.com по-прежнему работает.

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Напомним, ранее в офисах беттинговой компания FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, прошли обыски. При этом в самой компании проведение следственных действий отрицали, а в прокуратуре затем их официально подтвердили.

При этом не известно о любых действиях правоохранителей в отношении крупнейшего конкурента FAVBET - беттинговой компании Pari Match.

Напомним, в сентябре 2016 года силовики обыскали 28 офисов "Фаворит спорт" и Favbet, а также по месту жительства сотрудников компании, изъяли около 1000 компьютеров и серверов.

Букмекерская компания проходила по делу о незаконности игорного бизнеса и финансирования терроризма, которое вела СБУ. В то же время обыскивались и провайдеры, где хостились сайты "Фаворит Спорт".

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

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