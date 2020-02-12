 ДТЭК Ахметова заблокировал уплату тарифа при экспорте электроэнергии через суд (обновлено)

Об этом свидетельствует информация на сайте Окружного административного суда Киева, передает БизнесЦензор.

Истец также заявил требования об обеспечении иска путем приостановки действия указанного постановления НКРЭКУ.

В качестве третьей стороны к спору привечено НЭК "Укрэнерго".

Как сообщили в ДТЭК, Окружной административный суд Киева открыл производство по иску "ДТЭК Западэнерго" и уже приостановил действие постановления НКРЭКУ, передает Интерфакс-Украина.

"ДТЭК Западэнерго" подало иск к НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго" как третьей стороне по поводу принятых изменений в Кодекс системы передачи электроэнергии, предусматривающих оплату тарифа при экспорте электроэнергии. По этому иску суд открыл производство и приостановил действие решения регулятора", – подтвердили в ДТЭК.

Как сообщалось, своим постановлением №360 от 7 февраля НКРЭКУ закрепила в Кодексе системы передачи обязательство экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.

"Мы ничего (нового, – ред.) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа, – ред.). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – пояснял решение глава комиссии Валерий Тарасюк.

В то же время против такого решения выступали представители группы ДТЭК Рината Ахметова, которая является крупным экспортером электроэнергии.

Напомним, компании группы ДТЭК Рината Ахметова ранее перестали платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте и по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн грн.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.