 Украина и Маршалловы острова ввели безвизовый режим

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз", - сообщил Гончарук.

Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", - добавил Гончарук.