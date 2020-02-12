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 Украина и Маршалловы острова ввели безвизовый режим

Украина и Республика Маршалловы острова вводят безвизовый режим.

Об этом со ссылкой на пресс-службу премьера Алексея Гончарука сообщает БизнесЦензор.

"Вводим безвизовый режим с Республикой Маршалловы острова. Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова об отмене виз", - сообщил Гончарук.

Граждане двух государств смогут путешествовать этими странами без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

"Принятие постановления позволит выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления Соглашения в силу", - добавил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175251
 
 
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Фух. Хоть одна радостная новость за последние годы. Надо все эти острова скупить- и сдавать в аренду ,и делать на этом деньги. А что? Как бизнес-план?
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