 Косюк заявил о потере МХП $70 миллионов из-за укрепления курса гривны

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Тяжелая история. Для бизнеса это было серьезным ударом. Я думаю, что мы потеряли на этом около $70 млн EBITDA", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияла на работу холдинга длительная ревальвация гривны.

Косюк также пояснил, что повлияло на стоимость акций МХП, стоимость которых падает с начала года. "Это индустриальные риски в конкретной стране Украина. И это динамика цен на commodities. Но для компании это ничего не значит, мы же не меньше от этого зарабатываем", - сказал он.

По итогам июля-сентября 2019 года МХП получил чистую прибыль $104,1 млн, тогда как аналогичный период 2018 года завершил с чистым убытком $48,8 млн.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, его выручка в третьем квартале возросла на 26,8% - до $559,8 млн, а EBITDA - на 10,1%, до $109 млн. Валовая прибыль МХП увеличилась на 2,2% – до $93,9 млн, тогда как операционная сократилась на 43,8% – до $39,8 млн.