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 Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом (обновлено)

Кабинет министров Украины создал Долговое агентство для управления государственным долгом страны.

Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук на своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", – сообщил Гончарук.

По словам главы правительства, создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", – отметил Гончарук.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, на заседании Кабмина в среду, 12 февраля, было принято постановление о создании агентства как центрального органа исполнительной власти и утверждено Положение об Агентство по управлению государственным долгом Украины.

"Успешная реализация Министерством финансов Стратегии управления государственным долгом вместе с улучшением макроэкономических показателей только за 2019 год позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Достичь еще лучших результатов возможно с запуском деятельности агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом", – отмечается в сообщении.

Минфин отмечает, что сегодня соотношение государственного долга Украины к ВВП находится на более чем приемлемом уровне – по предварительным оценкам на конец 2019 года составляет менее 50%. При этом для Украины важно не допускать достижения уровня более 60%.

Как сообщалось, 14 ноября 2019 года Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№2144), которым в том числе предусматривается создание долгового агентства Украины.

Планом действий правительства предусмотрено нормативно-правовое обеспечение деятельности долгового агентства до июля 2020 года. Регистрация юридического лица запланирована не позднее 1 сентября этого года. До начала работы агентства полномочия по реализации долговой политики остаются за Министерством финансов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175244
 
 
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"Правительство создало Долговое агентство для того, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований", - сообщает Гончарук.///////////////////////////////Ну да-долги надо отдавать. А откуда эти "долги" взялись и есть ли они на самом деле? В 1991 г Украина с государственным плановым регулированием экономики имела 0(нуль) млрд внешнего долга. При этом уровень ВВП достигал 293 млрд.долл.Это в 2.5 раза больше чем сейчас .Да и население было 52.3 млн.чел,в 2 раза больше чем сейчас. Перешли к "рынку",который заключался в том, что между госпредприятиями и потребителями узаконили паразитические прокладки -АО,ООО и пр "Рогов с копытами",которые перетянули прибыль на себя и довели крупнейшие отрасли промышленности до банкротства. По словам Л Кравчука нам должны 150 млрд.долл за ликвидацию шахт с ЯО. Так потребуйте эти реально изъятые из экономики деньги в зачет внешнего долга и еще 70 млрд долл останется.И таких моментов много.Надо просто отстаивать государственные интересы не на словах а на деле.А для этого вместо министерств долгов и цифр , нужно министерство реального развития экономики,без этого все то что насоздавали -надо разгонять за неэффективностью по законам того же рынка.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175244
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и - продолжение: данные на конец 2019 слуги урода решили не озвучивать.. пирамида овгз от вислюка оманського зашкаливает:
Кабмин создал Агентство по управлению госдолгом - Цензор.НЕТ 2824
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