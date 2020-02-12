[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Власть
  133  1
Все про:выборы (90) местные выборы (5) Ермак Андрей (3)

 Украина имеет план для проведения местных выборов на всей территории страны, – Ермак

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что у Украины есть четкий план, чтобы местные выборы в конце октября 2020 года могли пройти по всей территории страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак также указал, что во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.

Новый глава Офиса президента заявил, что готов говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, "всеми, кто любит Украину и желают ей добра, чтобы разъяснить им "десять, двадцать раз", что такое "формула Штайнмайера" и какой у украинской власти план.

"Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - указал он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175232
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ дороги Зеленский Кабмин Киев нефть Новости компаний СБУ
 
 
 
 
 
 вверх