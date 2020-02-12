 Украина имеет план для проведения местных выборов на всей территории страны, – Ермак

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты, в первую очередь, в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, в соответствии с украинскими законами", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак также указал, что во время переговоров могут быть какие-то компромиссы, но не в ущерб интересам Украины.

Новый глава Офиса президента заявил, что готов говорить со всеми патриотическими, адекватными, умными силами в стране, "всеми, кто любит Украину и желают ей добра, чтобы разъяснить им "десять, двадцать раз", что такое "формула Штайнмайера" и какой у украинской власти план.

"Нет никого, с кем мы сегодня не готовы говорить, разъясняя свою позицию, но это должны быть силы действительно патриотические, и действительно настроенные на интересы Украины", - указал он.