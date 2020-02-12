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 Производство автомобилей в Украине начало год снижением

По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", на украинских заводах в январе было изготовлено 849 единиц автотранспортных средств, что на 5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Ассоциация напоминает, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.

Январская сборка легковых автомобилей уменьшилась на 5% до 787 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар".

Выпуск автобусов сократился на 10% до 54 шт.

Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 30 шт. На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 шт. и один автобус был произведен на ЗАЗе.

О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только "Черкасский автобус" – 8 машин.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175207
 
 
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