 Производство автомобилей в Украине начало год снижением

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
Ассоциация напоминает, что имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.
Январская сборка легковых автомобилей уменьшилась на 5% до 787 шт. Как и годом ранее, всю статистику по легковым авто продолжает формировать крупноузловая сборка на заводе "Еврокар".
Выпуск автобусов сократился на 10% до 54 шт.
Больше всего автобусов, как и ранее, изготовил "Черкасский автобус" – 30 шт. На Часовоярском заводе выпустили 13 автобусов, Черниговский автозавод сделал 10 шт. и один автобус был произведен на ЗАЗе.
О производстве коммерческих автомобилей в прошедшем месяце отчитался только "Черкасский автобус" – 8 машин.