[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.35 26.5
 Аграрный рынок, Макроэкономика
  280  0
Все про:зерно (408) пшеница (80) экспорт (1609) зерновые (418)

 Мировой экспорт пшеницы значительно увеличится, – USDA

Мировой экспорт пшеницы в 2019/2020 МГ вырастет на 1,8 млн тонн за счет прироста поставок из ЕС и Казахстана. США побьют свой экспортный рекорд за последние три года, сообщают в февральском отчете аналитики USDA.

Об этом со ссылкой на Куркуль сообщает БизнесЦензор.

"Рост объемов экспорта обеспечат мощные поставки и более конкурентоспособные цены на рынке ЕС. Ожидается, что экспорт здесь вырастет на 1 млн т. Экспорт пшеницы из Казахстана тоже набирает обороты: будет +0,8 млн т ", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, объем экспорта пшеницы из США вырастет на 700 тысяч т, что станет самым высоким показателем в течение нескольких последних лет.

Ожидается, что на 500 тысяч т сократится экспорт пшеницы из Канады и на 300 тысяч т - из Пакистана.

В конце концов, основная тенденция на рынке пшеницы в 2019/2020 МГ - объем глобального потребления и запасов будет частично уменьшенным несмотря на рекордно большие мировые запасы пшеницы.

Накануне отчета USDA в США снизились цены на зерновые.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175192
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиАграрный рынок
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Газ дороги Зеленский Кабмин Киев нефть Новости компаний СБУ
 
 
 
 
 
 вверх