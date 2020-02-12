 США обвинили Huawei в скрытом доступе к сетям по всему миру

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как поясняет газета, когда производители телекоммуникационного оборудования продают технику операторам сотовой связи, они обязаны оставить в ней пути (бэкдор) для доступа к сетям со стороны властей. При этом производитель, как предполагается, не может использовать бэкдор без ведома оператора. Процедура доступа правоохранительных органов к "механизму перехвата" регулируется каждой страной в отдельности.

"У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", — цитирует WSJ советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

По данным издания, китайская компания, которая отрицает все обвинения, действует таким образом более десяти лет. В то же время американские чиновники отказались сообщить газете, наблюдали ли они использование Huawei бэкдора лично.

Власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности. Тем не менее Минпромторг США продолжает выдавать Huawei временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.