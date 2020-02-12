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Все про:США (2559) Huawei (75)

 США обвинили Huawei в скрытом доступе к сетям по всему миру

Китайская компания Huawei обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Как поясняет газета, когда производители телекоммуникационного оборудования продают технику операторам сотовой связи, они обязаны оставить в ней пути (бэкдор) для доступа к сетям со стороны властей. При этом производитель, как предполагается, не может использовать бэкдор без ведома оператора. Процедура доступа правоохранительных органов к "механизму перехвата" регулируется каждой страной в отдельности.

"У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", — цитирует WSJ советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

По данным издания, китайская компания, которая отрицает все обвинения, действует таким образом более десяти лет. В то же время американские чиновники отказались сообщить газете, наблюдали ли они использование Huawei бэкдора лично.

Власти США регулярно обвиняют Huawei в промышленном шпионаже и краже технологий. В связи с этим с мая 2019 года китайская компания находится в американском санкционном черном списке как угроза нацбезопасности. Тем не менее Минпромторг США продолжает выдавать Huawei временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175187
 
 
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США знают о чем говорят. Поэтому надо повсеместно развитие сетей 5G признавать особоопасным государственным преступлением ,потому что "бэкдор" в наши внутригосударственные дела имеют все кому не лень .Бежать впереди планеты всей задрав штаны-не следует.Надо изучить мировой опыт,обязать страховые кампании страховать риски для здоровья от излучений,произвести свое украинское оборудование и если к тому времени "мировая общественность",выживет от супер-пупер технологий "умного дома" с дебильными жителями, то внедрять эту технологию у нас. Так что Д.Трамп поступает правильно и чем больше "бэкдора" в разных аферистических АО,ООО и пр "Рогов с копытами",тем больше наполняемость бюджета.
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