 Беглый Онищенко попросил убежища в Германии и готов выехать в Россию, – адвокат

Об этом адвокат экс-депутата Инго Миноджио сообщил Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

По словам юриста, Онищенко пытается убедить власти ФРГ, что в Украине существует опасность для его жизни и здоровья.

По словам Миноджио, его подзащитный также оспаривает в Германии выдачу в Украину, ссылаясь на "политические мотивы".

Адвокат также сообщил, что если ФРГ не предоставит убежища, а запрос Киева на экстрадицию будет все же отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию.

"У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что – в случае невыдачи Украине – ему есть куда ехать – в Россию", – подчеркнул юрист.

Адвокат добавил, что в подтверждение позиции защиты суду будут предоставлены заявления ряда украинских политиков. Среди них – двое депутатов Верховной Рады Константин Бондарев из "Батькивщины" и Нестор Шуфрич из "Оппозиционной платформы - За жизнь", а также экс-депутат, первый номер избирательного списка "Батькивщины" на выборах в 2014 году Надежда Савченко.

Кроме того, по словам адвоката, свидетельства в поддержку Онищенко предоставили также депутат Верховной Рады прошлого созыва, соратник олигарха Игоря Коломойского Виталий Куприй, а также заместитель главного редактора пророссийского портала "Страна.ua" Светлана Крюкова.

Ранее, 7 февраля, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины направит в Германию повестку для Онищенко.

Холодницкий также выразил надежду, что бывший депутат будет экстрадирован до мая.

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Как сообщалось, немецкие правоохранители 29 ноября 2019 года задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ноябре директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявля, что бывшего народного депутата Александра Онищенко, скрывающего от следствия в Испании, должны экстрадировать в Украину в декабре 2019 года.

Напомним, 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь"была задержана мать Онищенко Инесса Кадырова, которую депутат использовал в организации своих газовых схем. 1 августа Соломенский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 млрд грн с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.