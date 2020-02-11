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 Евросоюз выделил Украине 25 миллионов евро на цифровизацию услуг, – Гончарук

Правительство Украины и Евросоюз подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram, передает БизнесЦензор

"Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", – написал Гончарук.

Как отмечается, заявленная сумма – это международная техническая помощь, предоставляемая Министерству цифровой трансформации на поддержку проектов по цифровизации.

"Украина стремится активно внедрять главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации. Никаких чиновников и очередей! Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает", – добавил Гончарук.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175147
 
 
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