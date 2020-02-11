 "Газпром" спрогнозировал запуск "Северного потока-2" в конце 2020 года

Об этом говорится в презентации российского "Газпрома" ко Дню инвестора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщалось, ранее замглавы правления "Газпрома" Елена Бурмистрова признавала, что строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российской стороной.

Предполагается, что строительство газопровода будет продолжено с использованием суда "Академик "Черский". В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило это название. Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока-2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.

Между тем, по данным российских СМИ, "Газпром" способен достроить "Северный поток-2" самостоятельно, но это займет гораздо больше времени.