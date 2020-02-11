 Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 4 раза

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года, а также номинированные в долларах США бумаги с погашением через 1,2 года.

По итогам аукциона 3-месячные ОВГЗ были размещены на 489 млн грн, 1-летние ОВГЗ – на 1,12 млрд грн, 2-летние ОВГЗ – на 456 млн грн, 4-летние ОВГЗ – на 2,18 млрд грн. Продажа номинированных в долларах США облигаций принесла $202 млн или 4,95 млрд грн в эквиваленте.

"Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,53%, 2-летних гривневых ОВГЗ – 10%, 4-летних – 9,99%, а номинированных в долларах США – 3,39%", – уточнили в Минфине.

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Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля сократило размещение ценных бумаг до 2,33 млрд грн, по сравнению с 6,3 млрд грн неделей ранее, в очередной раз снизив ставки.