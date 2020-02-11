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 Аэропорт "Львов" вернул обслуживание всех внутренних рейсов в новый терминал

Во львовском аэропорту завершили ремонт багажных конвейеров. После реконструкции багажной ленты для международных рейсов, она увеличилась на 64 метра, - с 78 до 142 метров.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта, передает БизнесЦензор.

"Теперь у нас есть две новые багажные ленты. Первая, 142 м - для обслуживания международных рейсов, вторая - почти 100 м, для обслуживания внутренних рейсов", - сказано в сообщении аэропорта.

Отмечается, что благодаря ремонту удалось увеличить пропускную способность каруселей в часы пиковой нагрузки на 78% и 22% соответственно.

"В час пик в нашем аэродроме на одну ленту могло быть задействовано 6-8 рейсов", - добавляют в аэропорту.

В планах аэропорта - обустроить такие же ленты в старом терминале.

Напомним, что с 1 февраля прилеты внутренних рейсов в международном аэропорту "Львов" осуществляись к зданию старого терминала "1", а вылеты выполнялись от международного терминала "А". Изменения были связаны с реконструкцией системы обработки багажа "Прилет" международного терминала "А".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175136
 
 
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