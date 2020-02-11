 Фонд госимущества оценил цех завода под снос для Шулявского моста в 700 миллионов

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Чиновник напомнил, что выкуп цеха необходим для продолжения работ по реконструкции Шулявского путепровода.

"Только после его сноса можно будет строить съезд и осуществить благоустройство территории. Сейчас город в процессе переговоров, ведь стоимость, которую определили за полуразвалившееся помещение, на мой взгляд, завышена", – заявил Поворозник.

По словам замглавы КГГА, Фонд госимущества заложил в стоимость здания суммы, на которые заключены на сегодняшний день арендные договоры с компаниями, продающими в помещении цеха "секонд-хенд".

Поворозник подчеркул, что город ожидает оценку стоимости здания цеха, которую проведет сертифицированный эксперт.

"Сразу после этого мы сможем выкупить имущество, снести его и продолжить реконструкцию путепровода. Мы планируем "приобрести" это имущество в счет долга перед городом АО "Первый киевский машиностроительный завод", который возник в результате использования земли, которая является собственностью города, и сейчас составляет более 214 млн грн", – подчеркнул Поворозник.

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Чиновник также напомнил, что в декабря 2019 года депутаты Киевсовета поддержали проект решения о выкупе недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта Победы по улице Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах в Киеве.

"После получения экспертной оценки стоимости здания цеха мы сможем начать процедуру ее выкупа. Покупать же цех по стоимости, в которую оценил его Фонд госимущества, город точно не будет, потому что она – нереальная", – подчеркнул Поворозник.