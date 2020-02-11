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Все про:КГГА (532) Киев (2410) ФГИ (649) Шулявский мост (32)

 Фонд госимущества оценил цех завода под снос для Шулявского моста в 700 миллионов

Фонд государственного имущества оценил стоимость цеха №5 "Первого киевского машиностроительного завода" в Киеве в 700 млн грн, однако власти считают эту цену завышенной.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Чиновник напомнил, что выкуп цеха необходим для продолжения работ по реконструкции Шулявского путепровода.

"Только после его сноса можно будет строить съезд и осуществить благоустройство территории. Сейчас город в процессе переговоров, ведь стоимость, которую определили за полуразвалившееся помещение, на мой взгляд, завышена", – заявил Поворозник.

По словам замглавы КГГА, Фонд госимущества заложил в стоимость здания суммы, на которые заключены на сегодняшний день арендные договоры с компаниями, продающими в помещении цеха "секонд-хенд".

Поворозник подчеркул, что город ожидает оценку стоимости здания цеха, которую проведет сертифицированный эксперт.

"Сразу после этого мы сможем выкупить имущество, снести его и продолжить реконструкцию путепровода. Мы планируем "приобрести" это имущество в счет долга перед городом АО "Первый киевский машиностроительный завод", который возник в результате использования земли, которая является собственностью города, и сейчас составляет более 214 млн грн", – подчеркнул Поворозник.

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Чиновник также напомнил, что в декабря 2019 года депутаты Киевсовета поддержали проект решения о выкупе недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении проспекта Победы по улице Вадима Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах в Киеве.

"После получения экспертной оценки стоимости здания цеха мы сможем начать процедуру ее выкупа. Покупать же цех по стоимости, в которую оценил его Фонд госимущества, город точно не будет, потому что она – нереальная", – подчеркнул Поворозник.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175135
 
   
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Вы этих "хазяев" не знаете. Удавятся из за 1 копейки! Да и сам Кличко мечтает поиметь на этом деле. Так что, киевляне, избавиться от этого секонд хенда советских времен будет вам стоить ну очень дорого бюджетных денег. Хотя, кто их считает?
Вот построил Кличко стеклянный мост, который никому не нужен в 3 раза дороже сметы. Нормально. Туристы будут рады.
Смета метро на Виноградарь выросла - нормально. Главное, чтобы строилась.
Ну а что Шулявка выросла в 3 раза, так ведь Микитась с Кличко там не зря работал.
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