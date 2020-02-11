 Нацбанк спрогнозировал ускорение инфляции к концу года

Об этом сообщается в комментарии Нацбанка по инфляции в январе 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Нацбанке отмечают, что фактические показатели ценовой динамики в январе соответствовали траектории прогноза НБУ, опубликованном в "Инфляционном отчете" за январь 2020 года.

"Потребительская инфляция ожидаемо вышла за нижнюю границу целевого диапазона 5%±1 п.п. и, вероятно, будет находиться там в течение следующих месяцев, все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривни, более низкие мировые цены на энергоресурсы и ослабление давления со стороны предложения отдельных продуктов питания", – сказано в комментарии.

Согласно ему, эти факторы перевесили влияние высоких темпов роста потребительского спроса и заработных плат.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 3,2% с 4,1% в декабре 2019 год. В месячном измерении цены выросли на 0,2%.