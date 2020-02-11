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Все про:импорт (1041) уголь (1312)

 Импорт угля в январе упал на 8%, – Таможенная служба

Украина в январе 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,4% (на 149,17 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,63 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Уголь импортирован на $174,45 млн, что на 33,8% меньше, чем в январе 2019 года ($263,71 млн).

При этом из РФ поступил уголь на $115,24 млн (доля в импорте 66,06%), США – на $48,51 млн (27,81%), Казахстана – на $10,54 млн (6,04%), других стран – на $0,16 млн (0,09%).

Экспорт угля в январе 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе 2019 года за рубеж было поставлено 0,09 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,01 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 1,4% (на 305,33 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 21,08 млн тонн. В стоимостном выражении уголь были импортирован на $2,82 млрд, что на 7,2% меньше, чем в 2018 году ($3,04 млрд).

Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2,76 млрд, а экспортировала – на $775,11 млн, 2012 – на $2,64 млрд и $609,39 млн соответственно, 2013 – на $1,97 млрд и $737,01 млн, 2014 – на $1,77 млрд и $521,02 млн, 2015 – на $1,63 млрд и $53,65 млн, 2016 – на $1,47 млрд и $44,76 млн, 2017 – на $2,74 млрд и $105,49 млн, 2018 – на $3,04 млрд и $8,65 млн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175126
 
 
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