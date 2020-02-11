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 Выручка от экспорта электроэнергии подскочила в январе на 36%

Украина в январе 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4% (на $11,2 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $41,96 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Укураина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

В Венгрию в прошлом месяце поставлена электроэнергия на $22,68 млн, Польшу – на $8,54 млн, Румынию – на $7,69 млн, другие страны – на $3,05 млн.

Кроме того, Украина в январе 2020 года импортировала электроэнергию на $25,96 млн, в том числе из Венгрии на $12,71 млн, Словакии – на $7,92 млн, Беларуси – на $2,83 млн, других стран – $2,5 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,83 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,77 млн, в том числе в Венгрию поставлено на $231,36 млн, Польшу – на $84,58 млн, Молдову – на $41,68 млн, другие страны – на $21,14 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,4 млн, в том числе из Беларуси на $43,12 млн, Словакии – на $36,34 млн, Венгрии – на $26,49 млн, других стран – $15,47 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.

При этом Украина в июле 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого по итогам прошлого года составил 2,7 млрд кВт-ч.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175123
 
 
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