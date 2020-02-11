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 С жителей Закарпатья взыскали 6 миллионов за незаконное потребление газа

В 2019 году специалистами АО "Закарпатгаз" было выявлено почти 1200 случаев несанкционированного отбора природного газа в области, что на 76 случаев больше, чем в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба компании, нарушители заплатили за отбор газа 6,2 млн грн, передает БизнесЦензор.

При этом подавляющее большинство нарушений – 993 случая – осуществлено бытовыми потребителями, а 204 – небытовыми. Самые распространенные из них — несанкционированное вмешательство в работу счетчиков, их повреждение или срывание пломб.

"Некоторые потребители даже после прекращения газоснабжения пытаются незаконно пользоваться газом. Во-первых, такие действия влекут за собой серьезные штрафы и ответственность перед законом. Во-вторых, самовольное вмешательство в работу системы газоснабжения — особо опасно. Такие действия могут привести к ситуациям с летальным исходом", – подчеркнул технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

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По словам представителя компании, после обнаружения противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму нанесенных обществу убытков, а потребитель отказывается ее платить, – дело передают в суд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175114
 
 
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