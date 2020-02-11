 СБУ выявила махинации с электроэнергией для населения на 2,8 миллиарда

Как сообщает пресс-служба СБУ, эта схема создавала предпосылки к дестабилизации функционирования Объединенной энергетической системы государства, передает БизнесЦензор.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что в течение июля-декабря 2019 года представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли госпредприятию "Гарантированный покупатель" недостоверные данные.

"Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам. Полученный "излишек" дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости", – сказано в сообщении.

По данным СБУ, противоправный механизм позволил поставщикам электроэнергии получить сверхприбыль путем нанесения ущерба ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2,8 миллиарда гривен.

"В результате оперативного реагирования СБУ во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и Министерством энергетики и защиты окружающей среды противоправный механизм заблокирован. Сейчас поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещение убытков ГП "Гарантированный покупатель", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет