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 Пентагон получит $3,2 миллиарда на разработку гиперзвукового оружия

Министерство обороны США запросило $3,2 млрд на программы создания гиперзвукового оружия в рамках нового бюджета Пентагона.

Об этом сообщило оборонное издание Jane's, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Издание отмечает, что гиперзвуковое ударное оружие стало одним из главных приоритетов в военном бюджете США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года).

В июне 2018 года Пентагон сообщил, что военно-морские силы возглавят разработку универсального планирующего гиперзвукового блока для использования в соответствующих программах флота, армии и ВВС.

По данным Исследовательской службы Конгресса (CRS), предполагается, что в ВМС США универсальным гиперзвуковым блоком будут оснащаться ракеты на подводных лодках. Армия установит такие блоки на двухступенчатой ракете-носителе наземного базирования. А ВВС США оснастят гиперзвуковым блоком с твердотопливной ракетой класса "воздух-земля" стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress.

Из материалов CRS следует, что летные испытания будут проводиться в 2020-2022 годах, а сами разработки продлятся до 2024 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175106
 
 
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