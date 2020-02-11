 Беларусь прекратила продавать топливо сетям АЗС российских компаний, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со сслыкой на источники в отрасли, передает БизнесЦензор.

На розничном рынке Беларуси присутствуют сети российских "Лукойла", "Газпромнефти", "Роснефти" и "Татнефти", которым принадлежит около 20% от общего числа АЗС в республике.

Источник в "Газпромнефти" рассказал, что сеть АЗС компании столкнулась с ограничениями оптовых продаж бензина и дизтоплива со стороны белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас (в компании) посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа – из Польши или из Прибалтики", – сказал собеседник агентства, уточнив, что в месяц заправкам "Газпромнефти" требуется до 5 тыс. тонн бензина и до 20 тыс. тонн дизтоплива.

В свою очередь представитель "Лукойл-Беларусь" заявил, что дефицита топлива АЗС компании не испытывают, поставки идут от "Белнефтехима".

Однако ранее белорусские СМИ сообщили, что некоторые заправки "Лукойла" 5 февраля ввели ограничения на реализацию дизтоплива, но вскоре эти лимиты были сняты.

Из-за затянувшегося спора между Москвой и Минском относительно цен на нефть единственными поставщиками российского сырья в Беларусь с начала этого года являются компании группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, но этих объемов недостаточно для загрузки НПЗ республики.

Источники агентства отмечают, что пока АЗС в Беларуси работают в штатном режиме, но "Белнефтехим" уже начал испытывать недостаток нефтепродуктов, и это может в ближайшее время негативно отразиться на работе заправок.

"Официальных ограничений на реализацию от "Белнефтехима" нет, но у них топлива мало", – сказал один из них.

Два других источника уточнили, что "Белнефтехим" обращался к нефтепереработчикам в соседних странах, в том числе в Польше, Финляндии и Казахстане, с просьбой о закупке нефтепродуктов. В самом "Белнефтехиме" отрицают проблемы с поставками топлива.

В то же время два источника агентства уточнили, что российские нефтяные компании, располагая собственным ресурсом нефтепродуктов на территории РФ, не могут снабжать свои АЗС в Беларуси из-за запрета на такие поставки, введённого Москвой в 2018 году.

По их словам, российские компании обращались с просьбой временно разрешить импорт нефтепродуктов в Белоруссию из РФ, но не получили разрешения.

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Как сообщалось, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.

В феврале компании группы "Сафмар" начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских компаний в Беларуси, перенаправив часть топлива, которое поставлялось в основном в Украину.