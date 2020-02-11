 Беларусь начала перерабатывать нефть из трубопроводов

Об этом сообщили в пресс-службе "Белнефтехима", передает БизнесЦензор со ссылкой на белорусское информагентство БЕЛТА.

"С учетом того, что объемы поставок нефти еще не восстановлены, есть потребность в оптимизации наших ресурсов. Таким образом, чтобы сохранить работоспособность наших предприятий и использовать имеющиеся ресурсы, мы осуществляем забор технологической нефти из участков нефтепровода "Дружба", – сообщили в концерне.

В пресс-службе отметили, что забор нефти производится на участках, которые не задействованы в транзите российской нефти в ЕС.

"Негативно отразиться на транзите российской нефти в Европу это никак не может. К тому же мы уведомили об этом российских партнеров, то есть никакой партизанщины с нашей стороны. Эта нефть наша, она находится в наших трубах", – подчеркнули в "Белнефтехиме".

Также в пресс-службе пояснили, что в настоящее время применяются технологии консервации участков "Дружбы" с возможностью оперативного восстановления прокачки.

"Это мера временная, и при восстановлении объемов поставок эти участки вернутся в прежнее состояние и будут расконсервированы", – сообщили в концерне.

В свою очередь в российской "Транснефти" подтверждают отсутствие последствий таких шагов для транзита, передает Интерфакс.

"Нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Беларусь это пока никак не сказалось… Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ", – сказал советник президента "Транснефти".

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Как сообщалось, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.