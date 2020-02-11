 "Велта" патентует новый метод получения металлического титана в США

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на издание "Бизнес".

Это первый из ряда изобретений научно-исследовательского центра Velta RD Titan, которые в этом году готовятся к рассмотрению в патентных бюро США и Украины.

"Начиная добывающий бизнес, нашей целью было построить вертикально интегрированную высокотехнологичную группу. Мы идем к переработке сырья, но выбираем путь\новых технологий. Если говорить о видении, то Velta стремится создать новый рынок доступного титана", – прокомментировал президент Velta Holdings US Андрей Бродский

Так, научно-исследовательский центр Velta RD Titan работает над изучением новых подходов получения титановых материалов с 2017 года. Особое внимание в данных исследованиях ученые акцентируют на металлическом титане. Ключевое отличие метода, который патентуется, от давно существующих, – в максимальном снижении энергоемкости и количества операций в процессе получения титана.

Напомним, что в процессе построения холдинговой структуры, в состав Velta Holdings US Inc. войдет ООО ПКФ "Велта". Эта компания владеет в Украине Бирзуловского горно-обогатительным комплексом, который функционирует 9 лет.

"Велта" занимает 2% мирового рынка титанового сырья и планирует расширить собственные активы за счет строительства Ликаривского ГОКа. Также в структуру войдет научно-исследовательской центр Velta RD Titan.