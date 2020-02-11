 Фонд госимущества готовит реструктуризацию долга ОПЗ перед Фирташем

Об этом сообщил заместитель председателя Фонда Сергей Игнатовский во время представления нового руководителя ОПЗ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

Игнатовский заявил, что Проблема задолженностей не повлияет на производственный процесс.

Замглавы ФГИ напомнил, что для обеспечения максимально конкурентной приватизации ОПЗ на предприятии работает инвестиционный советник, деятельность которого будет способствовать финансовому оздоровлению предприятия и дальнейшему привлечению инвесторов, гарантировать модернизацию ОПЗ.

Как сообщалось, 24 января Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Синицу. В последние несколько лет он занимал должность и.о. директора ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие".

Синица также является собственником четырех компаний и владеет торговой маркой "Два Гуся". На сайте одноименной сети ресторанов он также указан председателем правления.

Напомним, Group DF Дмитрия Фирташа в мае 2019 года получила признение украинскими судами признания Решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о принудительном взыскании с ОПЗ долга в размере более $300 млн или 7,8 млрд грн перед Ostchem Holding Limited.