 Кликлий анонсировал полноценный запуск системы взвешивания транспорта в движении

Об этом сообщил министр Владислав Криклий на пресс-конференции по вопросам автодорожной отрасли в Киеве 11 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Криклия, автоматический весогабаритный контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию.

"Мы будет тотально перезагружать "Укртрансбезопасность". Они получат достойную зарплату, и мы сможем бороться с коррупцией в этом органе", - отметил министр.

Кроме этого, согласно презентации Криклия, в планах министерства - обновление штата инспекторов "Укртрансбезопасности", внедрение видеоконтроля за их действиями.

Помимо этого, планируется провести сертификацию пилотных WiM комплексов, внедрить обмен информацией между "Укртрансбезопасностью" и МВД, а также начать тестирование работы Центра обработки данных.

Еще 25 комплексов WiM будут установлены на дорогах государственного значения. Основные места их размещения - на мостах через Днепр и возле портов.

Кроме того, Мининфраструктуры в текущем году намерено освоить 1,5 млрд грн из Дорожного фонда на повышение дорожной безопасности. В частности, планируется оборудовать 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, запустить автономное освещение 500 пешеходных переходов, а также ликвидировать 16 мест концентрации ДТП, внедрить дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, а нерегулируемые пешеходные объекты обустроить светофорами "по требованию".

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Система взвешивания транспорта в движении WiM в рамках пилотного проекта "Укравтодора" в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

В настоящее время WiM еще вводится в эксплуатацию. В целом "Укравтодор" установил шесть подобных площадок взвешивания транспорта в движении на ключевых въездах в Киев, работающих в тестовом режиме.