[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.58
 Транспорт
  217  0
Все про:МВД (193) Мининфраструктуры (781) Укртрансбезопасность (21)

 Кликлий анонсировал полноценный запуск системы взвешивания транспорта в движении

Министерство инфраструктуры планирует в текущем году запустить обмен информацией между Государственной службой по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") и Министерством внутренних дел, а также сертифицировать систему взвешивания транспорта в движении WiM (Weight in Motion).

Об этом сообщил министр Владислав Криклий на пресс-конференции по вопросам автодорожной отрасли в Киеве 11 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Криклия, автоматический весогабаритный контроль в 2020 году перейдет к полноценному функционированию.

"Мы будет тотально перезагружать "Укртрансбезопасность". Они получат достойную зарплату, и мы сможем бороться с коррупцией в этом органе", - отметил министр.

Кроме этого, согласно презентации Криклия, в планах министерства - обновление штата инспекторов "Укртрансбезопасности", внедрение видеоконтроля за их действиями.

Помимо этого, планируется провести сертификацию пилотных WiM комплексов, внедрить обмен информацией между "Укртрансбезопасностью" и МВД, а также начать тестирование работы Центра обработки данных.

Еще 25 комплексов WiM будут установлены на дорогах государственного значения. Основные места их размещения - на мостах через Днепр и возле портов.

Кроме того, Мининфраструктуры в текущем году намерено освоить 1,5 млрд грн из Дорожного фонда на повышение дорожной безопасности. В частности, планируется оборудовать 35 развязок кольцевого типа, 20 разноуровневых пешеходных переходов, 500 пешеходных переходов в местах с наибольшей концентрацией ДТП, запустить автономное освещение 500 пешеходных переходов, а также ликвидировать 16 мест концентрации ДТП, внедрить дорожные знаки с подсветкой и сигнальными лампами, а нерегулируемые пешеходные объекты обустроить светофорами "по требованию".

Как сообщалось, в декабре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Система взвешивания транспорта в движении WiM в рамках пилотного проекта "Укравтодора" в ноябре 2019 года зафиксировала на одной из своих площадок (WiM-2) на трассе Киев-Чоп более 200 фактов нарушения габаритно-грузовых ограничений.

В настоящее время WiM еще вводится в эксплуатацию. В целом "Укравтодор" установил шесть подобных площадок взвешивания транспорта в движении на ключевых въездах в Киев, работающих в тестовом режиме.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175068
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Газ Зеленский Коболев Нафтогаз НБУ нефть Новости компаний строительство
 
 
 
 
 
 вверх