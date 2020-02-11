 Зеленский обсудил с Меркель продление санкций против окружения Януковича

Как сообщает пресс-служба президента, во время разговора речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных украиснких чиновников, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, стороны также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в нормандской формате 9 декабря в Париже.

"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", – отмечается в сообщении.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемых лиц на неподконтрольной территории Украины.

Как сообщалось, в марте Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам.

При этом из санкционного списка Европейского Союза был исключен глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.