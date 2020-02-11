 Зеленский потребовал еженедельного отчета о строительстве дорог

Об этом Зеленский заявил во время стратегической встречи в "Укравтодоре", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"У меня к вам просьба, я бы лично хотел получать отчет еженедельно по поводу строительства наших дорог и, если можно, тоже технически, чтобы мы это не на бумаге видели, а чтобы технически общество имело возможность видеть, как это строится, видеть изменения этих дорог", – отметил Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что перед началом и в конце ремонтных работ будет происходить фотосъемка объекта, в ходе строительства мобильные группы будут выезжать на места и контролировать его ход.

"У нас сейчас есть такой принцип: когда начинается строительство объекта, мы его фотографируем, фиксируем, чтобы было видно состояние. После того, как работы завершены, также фотоотчет со всеми документами, создана даже соответствующая система. Кроме этого, у нас будут работать несколько мобильных бригад, которые будут ездить от объекта к объекту, непредсказуемо, будут появляться как нежелательные гости и фотографировать, фиксировать состояние работы и тому подобное", – рассказал глава правительства.

Как сообщалось, по словам Зеленского, в текущем году планируется обновить 4 тыс. километров дорог государственного значения, на это предусмотрено более 85 млрд грн. В частности, на эти цели предусмотрен 31 ммлрд грн из Государственного дорожного фонда. Также планируется привлечь кредиты на 19 млрд грн для "Укравтодора" под государственные гарантии. Кроме того, на строительство государственных дорог будет направлен часть средств, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.