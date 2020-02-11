 "Ощадбанк" обвинил группу Lauffer Лещинского в мошенничестве

Как сообщает пресс-служба банка, в связи с этим было подано заявление в Нацполицию, передает БизнесЦензор.

"Банк отразил ряд рейдерских атак, которые совершались с конца октября до середины января в отношении завода в Славянске, приобретенного банком в собственность, и имущества, находящегося в залоге (имущества Уманского консервного комбината), по долгам ООО "ТК "Урожай" (входит в группу компаний Lauffer)", – сказано в сообщении.

Так, государственными регистраторами были незаконно совершены регистрационные действия по отмене в Государственном реестре прав на недвижимое имущество – записей о праве собственности "Ощадбанка" на маслоэкстракционный завод в Славянске и на имущество Уманского консервного комбината, находящегося в ипотеке банка.

"Ощадбанк" обратился с соответствующими жалобами в Министерство юстиции Украины. Минюстом жалобы банка были удовлетворены, решения, принятые государственными регистраторами, отменены, доступ регистраторов к Государственному реестру аннулирован.

"Учитывая дерзость незаконных действий, "Ощадбанк" подал в Главное следственное управление Национальной полиции соответствующее заявление. На данный момент идут следственные действия", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в рамках дела о банкротстве ООО "Торговая компания "Урожай" (входит в Lauffer Group – крупнейшего производителя хлеба в Украине, основной бенефициар – Александр Лещинский) государственный "Ощадбанк" заявил требования на 2,16 млрд грн.

Lauffer Group - одна из крупнейших украинских бизнес-групп в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. Работает в Украине более 15 лет и включает около 100 предприятий, специализирующихся на изготовлении муки, хлебобулочных изделий, масложировой, консервной продукции.

Основателем и владельцем является бывший народный депутат от Партии Регионов Александр Лещинский. Группа Lauffer объединяет холдинги "Золотой урожай" и "Урожай".