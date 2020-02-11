 "Нафтогаз" задержал выплату премий на $29 миллионов за победу над "Газпромом", – Витренко

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева с заявлением о невыполнении "Нафтогазом" трудовых контрактов и нарушение трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены", – сообщил Витренко.

Топ-менеджер также опубликовал текст заявления, в котором указывает, что выплата премии предусмотрена условиями трудового договора.

"По условиям трудового договора работодатель был обязан выплатить 50% Премии еще 30 декабря 2019, но это до сих пор не было сделано. Таким образом, работодатель грубо нарушил условия трудового договора и задержал выплату заработной платы", – подчеркивается в заявлении.

Витренко также заявляет, что именно он сделал наибольший вклад в то, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и подписал новый контракт на транзит с гарантированными доходами в размере $7,2 млрд.

Том-менеджер также напомнил, что решение о начислении премии принимал набсовет "Нафтогаза".

"Напомню, что решение о размере мое премии было принято более полутора года назад. Размер премии черным по белому записан в моем трудовом договоре с "Нафтогазом", что делает это решение окончательным и обязательным для выполнения со стороны компании. Очевидно, что ни у Нафтогаза, ни у Кабмина нет права пересмотреть размер моей премии, не нарушив таким образом трудовой договор", – добавил Витренко.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусмотрены топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром".

В свою очередь правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" для снижения выплат премий руководству компании.

Набсовет "Нафтогаза" ранее установил, что занимавшаяся арбитражами с "Газпромом" группа работников "Нафтогаза" должна получить 1% от полученных денег. Таким образом, общий размер премии после выплаты "Газпромом" $2,92 млрд должен составить $29,2 миллиона.

Напомним, в июне 2018 года, набсовет "Нафтогаза" принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом". В 2018 году были выплачены $21 млн. остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

В прошлый почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления Нафтогаза Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, по спору в отношении транзитного контракта Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" вылатить НАК "Нафтогаз Украины" $2,56 миллиарда. 27 декабря "Газпром" перечислил "Натфогазу" $2,92 млрд, согласно решению Стокгольмского арбитража об условиях транзитного контракта от 2009 года.