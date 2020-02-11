[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.34 26.58
 Власть, Коррупция
  2469  0
Все про:Зеленский (596) Коломойский (1045) обыск (348) СБУ (502) 1+1 (20)

 Зеленский прокомментировал влияние обысков на "1+1" на отношения с Коломойским

Президент Владимир Зеленский допускает обострение конфликта с собственником телеканала "1+1" бизнесменом Игорем Коломойским после обысков, проведенных сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) у журналистов проекта "Гроші" по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом Зеленский заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У меня столько конфликтов со всеми, что, знаете, – плюс один, один плюс один", – сказал президент.

"Я люблю, кстати, этот канал, потому что там наш продукт, потому что долгие отношения. Это не касается ситуации, которая есть у СБУ с работниками Саши Дубинского. Я считаю, что надо разделять. Ну, будет конфликт, что я могу сделать", – сказал Зеленский.

Говоря о расследовании дела о прослушивании главы правительства, Зеленский отметил, что "главный вопрос – кто заказал, второй – кто это сделал, третий – кто выкладывал эту информацию. Надо развязать этот узел".

Как сообщалось, на минувшей неделе сотрудники СБУ провели обыски в помещении редакции, а также дома у нескольких сотрудников программы "Гроші" телеканала "1+1" Игоря Коломойского. До избрания депупатом программой руководил Александр Дубинский.

По данным следствия, опубликованный в январе на YouTube ролик со скрытой аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере одного из работников программы. По словам президента Владимира Зеленского, именно из редакции "Грошей" ролик попал в интернет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175035
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
авиация Газ Зеленский Коболев Нафтогаз НБУ нефть Новости компаний строительство
 
 
 
 
 
 вверх