 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях Shell опустилась на 29 копеек – до 12,33 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 6-7 копеек – до 11,14-11,18 грн/л.

Стоимость автогаза в сети AMIC была снижена на 12 копеек – до 11,71 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нафта", "Татнефть", Chipo, Marshal и Mango автогаз подешевел в пределах 5-20 копеек за литр.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 4% или на 55 копеек за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 620 грн/т.