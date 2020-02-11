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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (785) Ахметов (935)

 Ахметов посетил офис НАБУ. ФОТО

Ринат Ахметов посещал здание Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве.

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.

На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.Ахметов посетил офис НАБУ 01

Ахметов посетил офис НАБУ 02
Ахметов посетил офис НАБУ 03
Ахметов посетил офис НАБУ 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175009
 
 
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