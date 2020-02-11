 Ахметов посетил офис НАБУ. ФОТО

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро.

На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.





