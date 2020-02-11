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 Власть, Коррупция
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Все про:НАБУ (785) Ахметов (935)

 Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля (обновлено)

Ринат Ахметов посещал здание Национального антикоррупционного бюро Украины в Киеве.

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

Журналисты зафиксировали Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро. На фото видно как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Mercedes.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались.

В свою очередь в пресс-службе олигарха заявили, что Ринат Ахметов во вторник давал в Национальном антикоррупционном бюро пояснения в качестве свидетеля, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", – уточнили в пресс-службе.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении шести сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", которая существенно повышала стоимость электроэнергии для конечных потребителей.Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля 01

Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля 02
Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля 03
Ахметов дал показания в НАБУ в качестве свидетеля 04

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175009
 
 
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Правильно говорить не Ахметов а Принц Ринат. Холопы упали к ногам и бьем поклоны Великому Кормильцу всея Украины
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у бандита слишком много денег, купит он НАБУ с потрохами
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Свидетелем чего? Позвольте полюбопьітствовать.
Свидетель Иеговьі?)
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Они всё ещё жуют это гавно про Роттердам+ ?
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Сколько эта рыжая гнида выпила кровушки у украинцев - трудно даже описать.
И ведь он еще много выпьет.
Ненасытное оно.
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